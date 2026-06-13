СМИ узнали, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7

Reuters: Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский могут провести встречу на полях саммита G7 во Франции. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По словам собеседника агентства, оба лидера примут участие в рабочей сессии глав государств «Большой семерки». Кроме того, стороны не исключают отдельного общения в неформальном формате.

О возможном контакте Трампа и Зеленского также сообщило украинское издание «Общественное», которое приводит заявление представителя Белого дома. Чиновник отметил, что президенты могут встретиться в кулуарах саммита.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя действия Зеленского, заявил, что украинский лидер хочет напоминать героя боевиков Рэмбо, однако ему это не удается. По словам пресс-секретаря, если человек хочет передать послание, то должен просто передать его, а использование мегафона не стоит называть письмом.