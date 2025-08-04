В Вильнюсе расчленили подростка. Останки нашли в лесу и мусорных баках

Delfi: в Вильнюсе нашли части тела убитого подростка

Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency
Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Части тела 15-летнего подростка, пропавшего 2 августа, нашли в Вильнюсе. Об этом сообщило издание Delfi.

Юношу расчленили в центре столицы Литвы в микрорайоне Жверинас. Останки подростка обнаружили в лесу на соседней улице Миглос и в мусорных контейнерах.

Полиция задержала молодого человека 2010 года по подозрению в убийстве. Подростка отправили на допрос. По данным правоохранителей, ни жертва, ни подозреваемый не привлекались ранее к ответственности.

Похожий случай произошел в начале августа в итальянском городе Джемона-дель-Фриули. Там мать и невеста порубили мужчину на куски и выбросили в мусорный бак. Останки засыпали известью. У убитого осталась шестимесячная дочь, ее взяли под опеку соцслужбы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте