Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил беспрецедентное иностранное вмешательство в парламентские выборы. Он заявил об этом в ходе выступления на последнем перед выборами митинге в Будапеште, сообщило РИА «Новости» .

«Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением, а именно с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба. Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», — сказал он.

Венгерский премьер также отметил, что «чуть не умер со смеху», услышав оскорбительные намеки в адрес Сийярто, которого обвиняли в передаче России содержания совещаний в Евросоюзе. Он напомнил, что на заседаниях ЕС все министры пользуются смартфонами, поэтому всех их легко прослушать.

Ранее Орбан пожаловался вице-президенту США Джею Ди Вэнсу на попытки украинских спецслужб повлиять на выборы в других странах. Тот ответил, что американцам об этом известно, так как это в стиле Киева.