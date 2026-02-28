В Венгрии возмутились из-за слов Зеленского о выборах на Украине
Аналитик Кошкович: Зеленский обезумел, заявив о неважности выборов на Украине
Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, попытавшегося оправдать отмену выборов в стране. Он написал в соцсети Х, что глава киевского режима безумен.
«Первая в мире „демократия“, где выборы не важны. За это платите вы. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен», — заявил эксперт.
Зеленский до этого в интервью телеканалу Sky News задался вопросом, почему для России и США так важны выборы на Украине, а для самих украинцев якобы нет. При том, что срок его президентских полномочий истек еще 20 мая 2024 года.
Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание Зеленского о возрасте президента России Владимира Путина словами, что «просроченный обмылок» пытается всех убедить, что его преимущество в молодости.