Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, попытавшегося оправдать отмену выборов в стране. Он написал в соцсети Х , что глава киевского режима безумен.

«Первая в мире „демократия“, где выборы не важны. За это платите вы. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел. Он безумен», — заявил эксперт.

Зеленский до этого в интервью телеканалу Sky News задался вопросом, почему для России и США так важны выборы на Украине, а для самих украинцев якобы нет. При том, что срок его президентских полномочий истек еще 20 мая 2024 года.

Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание Зеленского о возрасте президента России Владимира Путина словами, что «просроченный обмылок» пытается всех убедить, что его преимущество в молодости.