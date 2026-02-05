Генсек НАТО Марк Рютте предпринимает максимум усилий, чтобы срывать переговоры между Россией, Украиной и США. К такому выводу пришел аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Политолог прокомментировал выступление главы альянса в Верховной раде на совей странице в соцсети X .

«Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине: оружие, самолеты, корабли и солдат», — написал Кошкович.

По его мнению, руководителя военного блока совершенно не волнует тот факт, что это может привести к крупной войне. Рютте старается любой ценой предотвратить успех американо-российско-украинских мирных переговоров.

Ранее выступление генсека НАТО в Киеве признали бессмысленным.