Речь генсека НАТО Марка Рютте в Верховной раде была адресована американскому президенту Дональду Трампу. Об этом в эфире телеканала Phoenix заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

Во вторник Рютте выступил перед украинскими парламентариями в рамках своего визита в Киев. Ажиотажа его речь не вызвала, генсеку пришлось говорить перед полупустым залом.

«Я думаю, что этот визит, а также заявления Рютте, прежде всего, для Трампа», — заявил политолог.

Этот визит не принес никакой пользы Украине, так как страна не является членом НАТО. Украина не получит больше систем ПВО, за визитом Рютте не последует никаких практических действий и киевскому режиму придется довольствоваться только словами поддержки.

Генсек торжественно объявил, что «многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают». Рютте заверил, что иностранные войска появятся на Украине после заключения мирного соглашения.

По мнению политолога, визит в Киев и речь в парламенте — это сигнал Трампу о позиции блока по украинскому конфликту.