В Будапеште заметили плакаты с унитазом, высмеивающие фон дер Ляйен и Зеленского

На улицах Будапешта появились карикатуры, высмеивающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На плакатах изобразили, как фон дер Ляйен и глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр спускают деньги в золотой унитаз.

Сантехника из золота завирусилась в соцсетях после появления кадров обыска у высших должностных лиц Украины. На фотографиях можно было увидеть крупные суммы и предметы роскоши.

«Они поднимут налоги и отправят твои деньги в украинский золотой унитаз», — написали авторы на уличном плакате.

После коррупционного скандала на Украине с критикой властей республики выступил редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо.

Он напомнил о многочисленных хищениях денег, которые союзники выделяли для укрепления обороноспособности ВСУ. Журналист добавил, что украинские солдаты каждый день рискуют жизнью, пока киевские чиновники сидят на унитазах из чистого золота.