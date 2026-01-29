Венгерский аналитик Золтан Кошкович резко раскритиковал предложение Эстонии запретить въезд в Евросоюз российским военным и сравнил его с подходом к украинским бойцам. Об этом он написал в соцсети X .

В МИД Эстонии ранее заявили, что Таллин планировал продвигать инициативу о запрете на въезд в страны Евросоюза российским военным, которые участвовали в специальной военной операции на Украине.

Кошкович отметил, что европейские политики не увидели абсолютно никакой проблемы в том, что бывшие украинские бойцы с психологическими травмами будут свободно перемещаться по ЕС.

«Они вооружены до зубов и могут предложить на рынке труда только свои навыки в области насилия», — обрушился с критикой Кошкович.

Аналитик также негативно оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.

В МИД России ранее не раз заявляли, что страны Прибалтики «демонизируют» Россию и с ними возникали проблемы в общении.