В Венгрии подняли истребители из-за пролета угнанного самолета к АЭС

Венгерские военные подняли истребители после того, как угнанный легкомоторный самолет направился в сторону единственной в стране атомной электростанции «Пакш». Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди в социальной сети.

По его словам, мужчина самовольно взял небольшой самолет, стоявший в Калоче, и вылетел в направлении Пакша. Военные радары сразу обнаружили воздушное судно, после чего в воздух подняли истребители.

Нарушитель не добрался до АЭС. Он совершил аварийную посадку на поле с подсолнухами и получил легкие травмы. После этого мужчина попытался скрыться и попросил помощи у проезжавшего автомобилиста.

Затем он попытался завладеть его машиной, однако водитель помешал угонщику уехать и помог полиции его задержать.

АЭС «Пакш» производит почти половину электроэнергии Венгрии. Станция работает с 1980-х годов и использует четыре энергоблока советского проекта. Сейчас Росатом участвует в ее техническом обслуживании и строительстве новых энергоблоков.

В начале августа АЭС «Пакш» отключили впервые за 44 года из-за нехватки воды.