АЭС «Пакш» в Венгрии отключат впервые за 44 года

Из-за обмеления Дуная в Венгрии приостановят работу АЭС «Пакш». Это произойдет впервые за 44 года, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook*.

В ночь на 2 августа администрация планировала остановить предпоследний энергоблок из-за продолжающегося снижения уровня воды в реке Дунай. Производство электроэнергии при таких мощностях снизится до 240 мегаватт.

«И завтра впервые за 44 года она будет полностью отключена» — объявил премьер.

Дунай обмелел из-за аномально жаркой погоды в Европе. Вода ушла на сотни метров от берегов. Местами в Сербии и Хорватии показались затопленные 80 лет назад корабли.

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