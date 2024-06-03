В Венгрии объяснили, почему случилось покушение на Фицо и кто за ним стоит

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо является результатом ненависти, которую развязали в стране политические противники главы правительства. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

После победы партии Фицо на выборах стало ясно, что государство будет следовать по другому направлению, отметил венгерский министр. Премьер проведет суверенную политику, будет выступать за мир. В итоге против него началась кампания ненависти. За ней стоят либеральные политики.

«Это была действительно кампания ненависти. И вот тогда, в результате такой ненависти, произошло покушение. <…> Это безумие. Безумие!» — заявил Сийярто.

Ранее стало известно, что пережившего покушение Фицо отпустили домой на амбулаторное лечение. Около его квартиры дежурят полицейские и охранники.