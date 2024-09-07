В Венгрии назвали смехотворной критику проекта рабочих виз для россиян

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал смехотворной реакцию балтийских стран на проекты по рабочим визам для россиян и белорусов. Об этом написал в соцсети X спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

«Сийярто раскритиковал протесты стран Балтии против программы „национальных карт“ Венгрии, назвав их „смехотворными и нечестными“», — заявил спикер.

По словам Ковача, глава МИД также указал на непропорциональное внимание к Венгрии, хотя в ней живет гораздо меньше россиян, чем в других государствах Евросоюза.

Ранее Сийярто раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за желание атаковать РФ. Он также выступил против снятия ограничений на использование ВСУ западного оружия.