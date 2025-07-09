Евросоюз захотел выделить Украине крупную сумму в новом европейском бюджете

Евросоюз рассматривает масштабный пакет помощи Украине на 100 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в структурах ЕС.

Средства могут включить в специальный фонд в рамках семилетнего бюджета Евросоюза. Финансирование рассчитано на период с 2028 по 2035 год.

Официальное представление проекта бюджета запланировано на 16 июля текущего года. Однако, как отмечают источники, окончательное решение по структуре фонда еще не принято.

По данным собеседников агентства, размер помощи может быть скорректирован в ходе обсуждений.

Ранее RT сообщил, что Великобритания и Евросоюз отодвинули на задний план идею по отправке на Украину своих войск для якобы поддержания там безопасности после достижения прекращения огня.