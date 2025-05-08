В Венесуэле заявили о планах по вступлению в БРИКС

У Венесуэлы есть планы по вступлению в БРИКС. Об этом ТАСС сообщил министр иностранных дел государства Иван Хиль Пинто.

«Да», — ответил он на соответствующий вопрос.

Глава МИД Боливарианской Республики также добавил, что Венесуэла готова работать со всеми странами БРИКС.

Ранее стало известно, что в Москву прилетел лидер государства Николас Мадуро. Он примет участие в торжественных мероприятиях по поводу празднования 80-летия Победы.

В рамках своего визита Мадуро встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам переговоров страны заключили договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.