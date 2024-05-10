В Вене провокаторы пытались сорвать шествие в честь Дня Победы | 360°

Мир 10 мая 2024, 02:10 В Вене провокаторы пытались сорвать шествие в честь Дня Победы Провокаторы с флагами Украины пытались помешать акции «Бессмертный полк» в Вене РИА «Новости»

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Провокаторы с флагами Украины пытались помешать участникам акции, пришедшим почтить память воинов по случаю 79-летия Победы в центре Вены. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вечером в центре Вены сотни человек участвовали в шествии «Бессмертного полка». Они прошли колонной с фотографиями воевавших родственников, флагами России от центральной площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац к памятнику героям Советской армии. Марш сопровождался песням военных лет.

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У монумента также собрались провокаторы с украинским флагами. Они выкрикивали лозунги в громкоговорители и всячески мешали акции памяти.

Полиция выстроила перед ними плотную преграду из служебных машин. Но провокаторы продолжили громко шуметь, тогда правоохранители оттеснили их на подальше от монумента.

В Берлине полицейские задержала 10 человек за нарушение запретов, связанных с Днем Победы, писал телеканал «Звезда». Также в столице Германии не дали пройти одним строем шествию «Бессмертного полка».