Шествию «Бессмертного полка» помешали пройти в Берлине | 360°

Мир 09 мая 2024, 19:11 Шествию «Бессмертного полка» помешали пройти в Берлине Полиция в Берлине не дала «Бессмертному полку» пройти единым строем РИА «Новости»

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Несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Берлине в День Победы. Полиция не разрешила шествию пройти единым строем, сообщило РИА «Новости».

Участники акции смогли подойти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене только группами по 10 человек. Для этого им пришлось собираться недалеко от Бранденбургских ворот, так как путь от них преградили. Полиция проверила всех на запрещенные в Берлине символы.

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Некоторым участникам «Бессмертного полка» пришлось заклеить скотчем георгиевские ленты на портретах предков. В руках горожан были воздушные шары в цветах Знамени Победы и флаги городов России.

Полицейские также перекрыли несколько проходов, поэтому жителям Берлина были вынуждены передавать цветы через ограждения, прося возложить их к памятнику.

Жители Киева 9 Мая принесли цветы к Вечному огню в парке Славы вопреки официальному переносу Дня Победы на 8 мая. Президент Украины Владимир Зеленский перенес праздник в июне 2023 года.