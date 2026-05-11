В Веллингтоне прошло празднование Дня Победы

В Веллингтоне 9 мая отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Новой Зеландии.

В мероприятии участвовали соотечественники, иностранные граждане, сотрудники российской дипмиссии и их семьи. Они провели акцию «Бессмертный полк» и почтили память погибших в годы войны минутой молчания.

Во время празднования прошла выставка оружия, наград и амуниции времен Великой Отечественной войны. Ярким моментом программы стало выступление группы военно-исторических реконструкторов. Участники в форме образца 1943-1945 годов торжественно прошли перед зрителями, воссоздав атмосферу Парада Победы.

Для погружения в историю гостям показали фрагмент документального фильма «Победа. Битва за Берлин», подробно рассказывающий о решающей стратегической операции.

«Особую теплую атмосферу обеспечила концертная программа, в которую вошли русские народные танцы, проникновенные песни военных лет, а также игра на музыкальных инструментах», — отметили в посольстве.

В Чехии 9 мая отпраздновали 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сотни пражан пришли на площадь столицы, чтобы отдать дань уважения советским воинам-освободителям, которые спасли Чехословакию от фашизма.