В Великобритании выступили за расширение поддержки Украины
Премьер Британии попросил составить план с более широкой поддержкой Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал совет национальной безопасности продумать расширение поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Times.
«Стармер попросил совет безопасности составить планы оказания более широкой поддержки Украине», — отметили журналисты.
Пожелавший остаться инкогнито источник в военной сфере отметил, что при Стармере политика поддержки Украины будет носить «всеобъемлющий характер». При этом речь не только о военной помощи, но и о дипломатической, экономической и промышленной.
По данным источника, для выстраивания единой политики Великобритании на Украине Стармер создал специальную группу с участием представителей МИД и Минобороны Соединенного Королевства.
Ранее российский посол Андрей Келин обвинил Британию в причастности к диверсионным операциям ВСУ.