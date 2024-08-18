В Великобритании выступили за расширение поддержки Украины

«Стармер попросил совет безопасности составить планы оказания более широкой поддержки Украине», — отметили журналисты.

Пожелавший остаться инкогнито источник в военной сфере отметил, что при Стармере политика поддержки Украины будет носить «всеобъемлющий характер». При этом речь не только о военной помощи, но и о дипломатической, экономической и промышленной.

По данным источника, для выстраивания единой политики Великобритании на Украине Стармер создал специальную группу с участием представителей МИД и Минобороны Соединенного Королевства.

Ранее российский посол Андрей Келин обвинил Британию в причастности к диверсионным операциям ВСУ.