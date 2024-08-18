В Великобритании выступили за расширение поддержки Украины

Премьер Британии попросил составить план с более широкой поддержкой Украины

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал совет национальной безопасности продумать расширение поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Times.

«Стармер попросил совет безопасности составить планы оказания более широкой поддержки Украине», — отметили журналисты.

Пожелавший остаться инкогнито источник в военной сфере отметил, что при Стармере политика поддержки Украины будет носить «всеобъемлющий характер». При этом речь не только о военной помощи, но и о дипломатической, экономической и промышленной.

По данным источника, для выстраивания единой политики Великобритании на Украине Стармер создал специальную группу с участием представителей МИД и Минобороны Соединенного Королевства.

Ранее российский посол Андрей Келин обвинил Британию в причастности к диверсионным операциям ВСУ.

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