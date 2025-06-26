Британскому правительству нужно срочно остановить эмиграцию богатых иностранцев после введения масштабных налоговых изменений. Такое заявление сделал лорд-мэр Лондона Аластер Кинг, сообщило агентство Bloomberg .

«Нам нужно что-то сделать, чтобы остановить бегство», — сказал он в интервью.

Кинг отметил, что правительству следует уделить внимание этой проблеме. Он также рассказал, что некоторые его знакомые после изменений в политике решили уехать за границу.

После прихода к власти лейбористское правительство под руководством Кира Стармера отменило привилегии для богатых нерезидентов. В отличие от консерваторов, которые планировали лишь реформировать систему налогообложения, лейбористы ввели налог на наследство в размере 40% для зарубежных активов этих лиц в Великобритании. Это одна из самых высоких ставок среди развитых стран.

Кинг предположил, что уход инвесторов сократит приток средств в страну, включая вложения в перспективные компании.

Ранее Лондонский суд вынес приговор главе нефтетрейдинговой компании Gulfsands Petroleum Plc. Михаилу Крупееву. Его бывшая жена обвиняла его в нарушении условий после развода. Крупеева признали виновным и назначили условный срок. Также он должен выплатить экс-супруге сотни тысяч фунтов стерлингов.