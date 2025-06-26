Российского магната осудили в Лондоне по иску бывшей жены

Суд в Лондоне приговорил главу нефтетрейдинговой компании Gulfsands Petroleum Plc. Михаила Крупеева к условному сроку по иску его бывшей жены о нарушении предписаний после бракоразводного процесса. Он задолжал экс-супруге сотни тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Российский нефтетрейдер Михаил Крупеев был приговорен в Лондоне к 28 дням тюремного заключения условно за нарушение судебных постановлений во время бракоразводного процесса», — рассказали журналисты.

По данным издания, российский магнат сейчас находится на Кипре, поэтому на заседании в Королевском суде в Лондоне присутствовал заочно.

Суд установил, что он намеренно нарушил пять постановлений суда. Его обязали выплатить бывшей жене Елене Крупеевой 196 тысяч фунтов стерлингов (более 20,8 миллиона рублей по текущему курсу) и компенсировать 90 тысяч фунтов стерлингов дополнительных судебных расходов (около 9,6 миллиона рублей).

Причиной развода, по словам экс-супруги нефтетрейдера, стала его вторая семья, которую бизнесмен скрывал от жены в России около 20 лет. Крупеевы были в браке более 35 лет. В Великобритании они жили с 1993-го года. Среди недвижимости супругов — семикомнатный дом в Лондоне, резиденции в Португалии и Турции.

Ранее стало известно, что предприниматель Аркадий Абармович, сын миллиардера Романа Абрамовича, развелся с женой после рождения ребенка.