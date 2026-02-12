На фоне затяжного конфликта уровень одобрения Зеленского изменился не в его пользу.

«За четыре года крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны она (поддержка Зеленского — прим. ред.) снизилась», — отметили обозреватели.

Они также указали на усталость общества и рост критики в адрес властей. Свое влияние на популярность личности президента оказали и коррупционные скандалы. Резонансные истории затрагивали не только конкретных чиновников и ведомства, но и касались окружения лидера, что усиливало недоверие к его администрации и усложняло сохранение прежнего уровня поддержки.

В Польше тоже обратили внимание на коррупционную составляющую в политической системе Украины. Там заявили, что масштабные отключения электричества на Украине связаны с перегрузкой энергосистемы и хищениями при выделении средств на защиту и ремонт объектов.