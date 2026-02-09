В Польше назвали причину блэкаута на Украине
Mysl Polska: сбои в энергетике Украины усилила коррупция в окружении Зеленского
Масштабные отключения электричества на Украине связаны с перегрузкой энергосистемы и коррупцией при выделении средств на защиту и ремонт объектов. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska.
Энергосистема страны не выдержала возросших нагрузок. Проблемы усугубили хищения денег, которые выделяли на восстановление поврежденной инфраструктуры. Журналисты предположили, что часть этих средств забирали себе чиновники, приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что <…> значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского», — отметили авторы материала.
Заявления польских СМИ совпали с тем, что в конце января в Интерпол передали ориентировку на замешанного в коррупции друга Зеленского. Из-за подозрений в хищении средств украинские власти ввели в отношении бизнесмена и его финансиста санкции сроком три года.