Масштабные отключения электричества на Украине связаны с перегрузкой энергосистемы и коррупцией при выделении средств на защиту и ремонт объектов. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska .

Энергосистема страны не выдержала возросших нагрузок. Проблемы усугубили хищения денег, которые выделяли на восстановление поврежденной инфраструктуры. Журналисты предположили, что часть этих средств забирали себе чиновники, приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что <…> значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского», — отметили авторы материала.

Заявления польских СМИ совпали с тем, что в конце января в Интерпол передали ориентировку на замешанного в коррупции друга Зеленского. Из-за подозрений в хищении средств украинские власти ввели в отношении бизнесмена и его финансиста санкции сроком три года.