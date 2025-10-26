В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»
Express: отечественная ракета «Буревестник» представляет угрозу для Британии
Великобритания встревожилась после заявлений российского президента Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник». Об этом сообщила газета Express.
«Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью», — указали в публикации.
Авторы назвали российскую ракету непобедимой, поскольку ее траектория полета практически не поддается отслеживанию.
О завершении испытаний стало известно 26 октября. Глава государства отметил, что аналогов российской ракете неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой сейчас в мире нет.