В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»

Великобритания встревожилась после заявлений российского президента Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник». Об этом сообщила газета Express .

«Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью», — указали в публикации.

Авторы назвали российскую ракету непобедимой, поскольку ее траектория полета практически не поддается отслеживанию.

О завершении испытаний стало известно 26 октября. Глава государства отметил, что аналогов российской ракете неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой сейчас в мире нет.