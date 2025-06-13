Минобороны Британии заявило об открытии завода по производству гаубиц М777

В британском Шеффилде открыли новый завод по производству артиллерийских орудий на фоне растущего спроса на вооружения. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство обороны Великобритании.

Предприятие, управляемое компанией BAE Systems, займется выпуском 155-миллиметровых легких гаубиц M777. В ведомстве уточнили, что в будущем завод планирует расширить производство для создания современных боевых систем.

«Мы намерены развивать предприятие для выпуска передовых образцов вооружения мирового уровня», — отметили в компании.

BAE Systems отменила решение о закрытии производства гаубиц M777 в Великобритании, принятое в 2023 году. Западные СМИ отмечают, что Украина уже получила партию этих орудий, способных поражать цели на расстоянии до 30 километров.

Несмотря на преимущества M777, включая малый вес в 4,5 тонны, многие переданные Украине гаубицы требуют ремонта или восстановления.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что британская внешняя политика, направленная на оказание военной помощи Украине, негативно повлияла на благополучие и безопасность самой страны.