В Варшаве украинку оштрафовали и сняли с рейса из-за слова бомба на лбу

В Варшаве в международном аэропорте имени Фредерика Шопена (аэропорт Окенце — прежнее название) с рейса сняли украинку из-за надписи «бомба» на лбу. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM .

Охрана передала сотрудникам пограничной службы в аэропорту, что в зале регистрации находится женщина со словом «бомба» на лбу.

«Оказалось, что это 29-летняя украинка, ожидающая рейса в Цюрих», — уточнила радиостанция.

Сотрудники провели личный досмотр пассажирки, а также проверили ее багаж. Женщина не сопротивлялась, спокойно себя вела. Позже она призналась, что просто хотела пошутить, вот и написала помадой на лбу слово «бомба».

Шутка закончилась снятием с рейса и штрафом в размере 500 злотых (около 11 тысяч рублей).

