В Варшаве собрались построить «Польский Пентагон»

Политическое объединение «Обновление Республики Польша» презентовало в Сейме проект стратегического оборонного комплекса «Главная квартира Республики Польша». Об этом сообщил EADaily.

Презентацию провели в рамках Парламентской группы по безопасности и развитию. В местных СМИ комплекс получил название «Польский Пентагон».

Проект подразумевает возведение централизованного и автономного центра управления обороной и кризисами в форме восьмиугольника, где каждая сторона будет относиться к одному направлению деятельности.

Планируется, что в комплексе разместят защищенные штаб-квартиры Минобороны и Генштаба, подземный госпиталь и Центр спутниковых операций.

