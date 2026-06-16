В Варшаве двое мужчин подожгли украинский ресторан

В варшавском районе Воля неизвестные подожгли украинский ресторан. Об этом сообщила радиостанция RMF FM .

По ее данным, происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях двое молодых людей в капюшонах разбили стекло входной двери, проникли внутрь и разлили легковоспламеняющуюся жидкость, после чего подожгли ее. Часть оборудования они уничтожили.

Еще одна камера сняла побег злоумышленников. В какой-то момент один из мужчин стоял у дверей, из которых валил дым, и фотографировал пожар. Прокуратура рассматривает несколько версий — от действий конкурентов до диверсии по заказу иностранных служб.

В марте в Чехии неизвестные в масках подожгли завод компании Archer, занимающийся производством тепловизионного оборудования для ВСУ. Огонь повредил административное здание и полностью уничтожил складской ангар.