В Европе подожгли завод по производству тепловизоров для ВСУ

Завод компании Archer по производству тепловизоров для ВСУ подожгли в Чехии

В Чехии подожгли предприятие украинской компании Archer, где производят тепловизионное оборудование для боевиков ВСУ. Об этом в Facebook* сообщил генеральный директор завода Александр Яременко.

По его словам, ЧП произошло 20 марта на площадке в городе Пардубица.

«Неизвестные в масках совершили поджог. Несмотря на произошедшее, мы намерены выполнить контрактные обязательства, готовую продукция поставят в установленные сроки», — написал он.

Чешское издание CT24 уточнило, что огонь повредил административное здание и полностью уничтожил складской ангар.

Представитель Archer Ольга Дупличук отметила, что в результате пожара фактически утрачено почти все производство, включая готовую продукцию. Однако источники в чешской спасательной службе утверждали, что в ангаре не было ни готовых тепловизоров, ни производственного оборудования.

