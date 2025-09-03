В Узбекистане призвали Россию наказать оскорбившего мигранта мужчину

Министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту с просьбой установить личность мужчины, оскорбившего узбекского мигранта в Подмосковье, и принять в его отношении правовые меры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря узбекского внешнеполитического ведомства Ахрора Бурханова.

Инцидент вызвал широкий резонанс в конце августа, когда в сети распространилось видео, где в Подмосковье прохожий называет уроженца Узбекистана «рабом».

По словам Бурханова, МИД республики внимательно отслеживает подобные случаи и уже инициировал разбирательство. Он подчеркнул, что граждане Узбекистана находятся под защитой государства и призвал в случае нарушения прав обращаться как в местные правоохранительные органы, так и в узбекские дипмиссии.

