В Уганде заявили о возможности захватить Тегеран за две недели

Уганда способна захватить столицу Ирана Тегеран в течение двух недель. Об этом в социальной сети Х заявил министр Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба.

«Нам потребуется около двух недель, чтобы захватить Тегеран. Для выполнения этой задачи достаточно бригады Народных сил обороны Уганды», — заявил он.

До этого Кайнеругаба подчеркнул, что страна в случае угрозы Израилю готова присоединиться к военному конфликту против Ирана.

Он напомнил о поддержке Уганды со стороны Израиля и заявил, что государство на данный момент может оказать поддержку стране-союзнику.

Президент России Владимир Путин отмечал, что последствия конфликта на Ближнем Востоке невозможно предсказать. Он уже наносит заметный ущерб мировой экономике: страдают отрасли удобрений, металлов, добычи углеводородов и многих других товаров.