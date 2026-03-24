В Уганде взбесившийся шимпанзе убил трехмесячного ребенка

В Уганде взбесившийся шимпанзе набросился на женщину, отобрал у нее ребенка и убежал в лес. Об этом сообщило агентство APA .

Мать ребенка закричала, обезьяна испугалась и бросила ребенка на землю. Его отправили в больницу, но травмы оказались смертельными.

Местные власти сообщили, что шимпанзе с каждым годом становятся все более серьезной угрозой — они не боятся людей и часто выходят в населенные пункты.

Ранее обезьяна напала на четырехлетнего ребенка из России, отдыхавшего с родителями во Вьетнаме и поехавшего с ними на экскурсию. Мартышка прокусила мальчику руку. В местном госпитале пострадавшему назначили семь прививок от бешенства и курс антибиотиков.