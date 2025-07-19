В Турцию перестали пускать людей, чьи имена идентичны данным невъездных лиц

В международном аэропорту Стамбула пассажиры столкнулись с отказом во въезде в Турцию. В ряде случаев запреты формируются только по имени, фамилии и году рождения, сообщила местная новостная платформа гражданской авиации Havasosyalmedya.

«Утверждается, что некоторые пассажиры в аэропорту Стамбула не могут въехать в Турцию из-за схожести имени и года рождения с теми, кто имеет запрет на въезд в системе аэропорта», — говорится в материале.

Людей в страну не впускают, и депортировать не могут, поэтому им приходится долго ждать в транзитной зоне. При этом некоторые пассажиры ранее въезжали из других турецких аэропортов. С блокировкой они столкнулись только в Стамбуле.

Авторы статьи отметили, что запреты могут объясняться тем, что по-разному трактуются используемые циркуляры и законы. Или же применяются документы разных лет.

Официального комментария властей по этому поводу пока нет.

Ранее в Турции после прилета выдворили семью российских туристов, у которых в самолете украли личные вещи с документами.