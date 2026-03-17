Воздушное пространство Турции открыто для всех гражданских рейсов

Воздушное пространство Турции открыто для всех гражданских самолетов. Об этом сообщили РИА «Новости» в Ассоциации туроператоров страны.

«Все прибытия и вылеты как международных, так и внутренних авиакомпаний в Турцию и из Турции продолжаются по расписанию без каких-либо сбоев», — добавили там.

В республике внимательно следят за международной ситуацией.

При этом представитель туристического сектора Аланьи ранее призвал россиян не ждать дешевого отдыха на турецких курортах грядущим летом. Он объяснил, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно изменила экономические планы правительства Турции, в стране дорожают и топливо, и логистика, и продовольствие.