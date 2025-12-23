Аналитик Кескин: США стремятся к сближению с Россией, отдаляясь от Европы

Администрация президента США Дональда Трампа хочет сблизиться с Россией, параллельно отдаляясь от Европы. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий исследователь американской политики Нихат Кескин.

«Вашингтон ускоренно отдаляется от Европы, параллельно выстраивая ограниченное сближение с Москвой и наращивая поддержку Израиля», — подчеркнул специалист.

Он также указал на попытки втянуть Турцию в конфликт с помощью провокаций, скрытого давления и операций под ложным флагом. По мнению Кескина, процессы в Сирии под лозунгами «нового открытия» несут значительные риски и вместо стратегических выгод усиливают внутреннюю изоляцию в Турции.

Ранее стало известно, что США заметно увеличили закупки гречки из России. За месяц объем импорта вырос почти вдвое по сравнению с августом.