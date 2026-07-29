В Турции заявили, что ситуация с вирусами на курортах под контролем властей

Минздрав Турции: ситуация с вирусами на курортах под контролем властей

Ситуация с распространением вирусных инфекций на турецких курортах находится под постоянным контролем властей. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве Турции.

«Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства», — заявили в ведомстве.

Специалисты министерства на регулярной основе проводят контрольные мероприятия для защиты людей и поддерживают открытый информационный обмен с международными структурами. Также в ведомстве призвали опираться только на официальные заявления как на источник достоверной информации.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов, передается контактно-бытовым путем или через воду и еду. Признаки болезни — жар, сыпь, воспаление слизистых. Чаще всего им болеют дети, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.