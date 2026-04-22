В Турции захотели объяснений после неоднозначных слов фон дер Ляйен

Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции

Еврокомиссия пытается оправдаться за высказывание председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, утверждая, что его вырвали из контекста. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого дипломата и представителя ЕК Паулу Пиньо.

«В Европейской комиссии заявили, что высказывание фон дер Ляйен неверно интерпретировали, по нему дадут дополнительные разъяснения», — отметили журналисты.

Пиньо добавила, что упоминание Турции стало признанием ее амбиций, размера и геополитического влияния в регионе.

«Турция — важный партнер в регионе как в политическом, так и в экономическом плане, особенно по вопросу миграции», — подчеркнула она.

Ранее СМИ привели слова фон дер Ляйен, где она заявила о необходимости расширения ЕС на весь континент, чтобы избежать влияния Турции, России или Китая.

Ранее МИД Турции назвала вступление в Евросоюз своей стратегической целью.