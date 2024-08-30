Турция назвала вступление в Евросоюз своей стратегической целью

Вступление в Евросоюз остается стратегической целью Турции. Власти будут двигаться в этом направлении по позитивной повестке, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Его слова привела газета Hürriyet.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно четко заявлял об этом. Если ЕС продемонстрирует такой же позитивный подход, это будет в интересах всех», — сказал он.

В сентябре 2023 года Эрдоган заявил, что дороги Турции и Евросоюза «могут разойтись» из-за того, что страны Запада предпринимают действия для отдаления от турецкой стороны, писали «Известия».

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что Турцию не смогут принять ЕС в 2024 году, поскольку для процесса вступления нужно больше времени.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно указывал на необходимость перемен в стране. Он говорил, что Турции необходима новая конституция, которая станет залогом развития республики.