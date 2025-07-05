В Турции высказались о напряженности между Азербайджаном и Россией

Эрдоган: Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил напряженность в отношениях между Азербайджаном и Россией и призвал стороны к сдержанности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы считаем, что вопрос будет решен проще и разумнее с помощью заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность. Я надеюсь, что негативные события в отношениях между двумя странами прекратятся как можно скорее», — заявил турецкий лидер во время общения с журналистами в самолете, летевшем из Баку.

Эрдоган добавил, что текущую ситуацию обсудил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его мнению, азербайджанский коллега не настроен на эскалацию трудностей.

Президент Турции подчеркнул, что со своей стороны будет поддерживать усилия сторон по недопущению ухудшения ситуации. Он выразил надежду на то, что конфликт решится благодаря дипломатии и спокойствию.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой по ситуации с задержанными в Баку россиянами.