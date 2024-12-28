В Турции все еще не решили проблему со старыми долларами

Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично осталась, однако у российских туристов нет серьезных сложностей с использованием этой валюты. Об этом РИА «Новости» рассказал источник на финансовом рынке страны.

Один из местных телеканалов сообщал, что в Турции банкоматы не принимают купюры достоинством 50 и 100 долларов. Кризис, связанный с наличием фальшивых валют на рынке, остается нерешенным.

«Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но [проблема] решается», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация не вызвала массовых проблем у российских туристов. Все ситуации разрешают на местах, в этом помогают туроператоры.

Корреспондент РИА «Новости» стал свидетелем того, как в пунктах обмена валюты в Анкаре перестали принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов старого образца. Это произошло после появления в местных СМИ и социальных сетях сообщений о том, что на рынке находится фальшивых банкнот на сумму 600 миллионов долларов.

Ранее в посольстве России сообщили, что власти Турции в курсе проблемы с обменом долларов и уже принимают меры.

На местном рынке выявили много поддельных банкнот номиналом 50 и 100 долларов. В АТОР россиянам посоветовали перед поездкой за границу приобрести доллары нового образца или другую валюту, которую можно обменять в стране пребывания.