Посольство сообщило о поиске решения проблемы с обменом долларов в Турции

Власти Турции в курсе проблемы с обменом долларов и уже принимают меры, сообщили РБК в пресс-службе посольства России. Там добавили, что на местном рынке выявили много поддельных банкнот номиналом 50 и 100 долларов.
Из-за наплыва фальшивок владельцы магазинов и пунктов обмена валют забили тревогу, которую в посольстве назвали обоснованной.
«Турецкие власти принимают необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», — отметили дипломаты.
По данным местных СМИ, в Турцию завезли фальшивые купюры на 600 миллионов долларов.
В Ассоциации туроператоров России туристам посоветовали брать на отдых в Турцию купюры нового образца. Подойдет и другая валюта, которую можно будет обменять на месте отдыха.
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