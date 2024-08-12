Мужчина с ножом устроил резню во дворе мечети в Турции

Shot: мужчина с нацистской символикой устроил теракт в мечети в Турции

Фото: Unsplash

В турецком городе Эскишехир произошел теракт. Мужчина ранил семь человек и убил одного, сообщил Telegram-канал Shot.

Нападение произошло во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши. Мужчина в маске с черепом и шевроном нацистской дивизии по неизвестной причине набросился на незнакомцев. Семерых, по информации канала, он ранил ножом, еще одного зарубил топором. Террориста схватил оказавшийся рядом полицейский патруль.

Полиция заявила о пяти пострадавших с ножевыми ранениями, сообщило издание Eskisehir. По версии следствия, 18-летний мужчина в шлеме, маске и бронежилете напал на отдыхающих в чайном саду и парке, а потом попытался сбежать.

В июле два теракта пресекли в Дагестане. Злоумышленников схватили в Каспийске. Они планировали напасть на правоохранителей и прихожан храма. При обысках у мужчин изъяли оружие, взрывные устройства и инструкции.

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