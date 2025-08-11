Один человек погиб во время землетрясения в Турции

Фото: Землетрясение в Антакье в 2023 году / РИА «Новости»

Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек. Из-за подземных толчков полностью разрушилось одно здание, еще 24 пострадали, сообщили в МВД Турции .

Личность погибшего человека пока не установлена. Еще как минимум четыре человека пострадали, об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

Из-под завалов трехэтажного здания спасли четверых человек. В момент обрушения в доме находились шесть человек.

Минимум 10 зданий обрушились в Сындыргы, который ближе всех расположен к эпицентру землетрясения. Под обвалами могут находиться два человека. По сообщению мэра города, пропала связь с некоторыми деревнями провинции.

Подземные толчки заметили на западе Стамбула, несмотря на то, что эпицентр располагался в 400 километрах от мегаполиса.

Магнитуда толчков составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Экстренные службы Турции сообщили о 20 афтершоках, пять из которых были выше четырех баллов.