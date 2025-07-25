Синоптик Ильин предупредил жителей Тулы о рекордной жаре на следующей неделе
Следующая рабочая неделя в Туле и области, с 28 июля по 1 августа, порадует теплом и преимущественно солнечной погодой. Об этом сообщил синоптик «Метео-ТВ» Александр Ильин в разговоре с «ТСН24».
По информации метеоролога, начало недели будет сухим и теплым: днем температура достигнет +26...+28 градусов. Во вторник и среду столбик термометра покажет до +29...+32 градусов.
Осадки ожидаются лишь в четверг и пятницу. Ветер восточного направления будет умеренным, атмосферное давление стабильным, а геомагнитная обстановка умеренно возмущенной, добавил Ильин.
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