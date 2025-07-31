Реакция заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на ультиматум американского лидера Дональда Трампа проникнута его недоверием к западным политикам. К такому выводу пришло турецкое издание dikGazete .

«Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. <…> Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — говорится в публикации.

В этом же заявлении он назвал индийскую и российскую экономики «мертвыми» и посоветовал заместителю председателя Совета безопасности следить за своей речью, чтобы «не зайти на опасную территорию».