Реакция заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на ультиматум американского лидера Дональда Трампа проникнута его недоверием к западным политикам. К такому выводу пришло турецкое издание
dikGazete. «Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. <…> Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — говорится в публикации.
В этом же заявлении он назвал
индийскую и российскую экономики «мертвыми» и посоветовал заместителю председателя Совета безопасности следить за своей речью, чтобы «не зайти на опасную территорию».
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