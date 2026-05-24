В Турции россиянка отказалась от номера и ночевала с дочерью в лобби отеля

Отдыхающая в Турции россиянка с дочерью отказалась заселяться в предложенный отелем номер и переночевала с ребенком на диванах в лобби. Об этом она рассказала редакции TourDom.ru .

Женщина сообщила, что приобрела тур в пятизвездочную гостиницу, где их должны были разместить в стандартном номере. При этом она надеялась, что их поселят в реновированном корпусе.

Туристы прибыли 20 мая, но им предложили номер для гостей с ограниченными возможностями, на цокольном этаже и с видом на забор. В отеле объяснили это нехваткой свободных номеров. Возник конфликт. Россиянка заявила, что персонал вел себя агрессивно. По ее словам, она опасалась за свою жизнь и здоровье.

Женщина написала туроператору, что уже обратилась в Минтуризма Турции и вызвала полицию, чтобы зафиксировать факт угроз. При этом предложения по бесплатному апгрейду номера или переезду в другой отель с доплатой разницы в цене она отклонила. Когда она не получила согласия на переселение без доплаты в другую гостиницу, то вместе с дочерью переночевала на диванах в лобби.

В отеле заявили, что персонал вел себя корректно, угроз не было. Их слова подтвердили записи с камер видеонаблюдения. В гостинице заявили, что в конфликте виновата россиянка. В любом случае у нее остается возможность обратиться в суд, когда она вернется с отдыха.

