Турэксперт Жувак отметила популярность Египта и Турции у нижегородских туристов

Туристы из Нижнего Новгорода все чаще выбирают для отдыха такие направления, как Египет, Турция, Вьетнам и китайский остров Хайнань. Об этом рассказала управляющий туристической компании «Садко.Путешествия» Валерия Жувак в интервью ИА «Время Н» .

По ее словам, рост популярности этих стран связан с наличием прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Турцию и Египет.

«Кроме того, есть спрос на Грузию, Китай, Таиланд, Вьетнам, Узбекистан и Тунис», — добавила менеджер «Нижегородского дома путешествий» Анастасия Скворцова.

В то же время востребованность направлений в ОАЭ снизилась, что связано с текущей политической ситуацией.