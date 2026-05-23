Турэксперт Жувак отметила популярность Египта и Турции у нижегородских туристов
Туристы из Нижнего Новгорода все чаще выбирают для отдыха такие направления, как Египет, Турция, Вьетнам и китайский остров Хайнань. Об этом рассказала управляющий туристической компании «Садко.Путешествия» Валерия Жувак в интервью ИА «Время Н».
По ее словам, рост популярности этих стран связан с наличием прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Турцию и Египет.
«Кроме того, есть спрос на Грузию, Китай, Таиланд, Вьетнам, Узбекистан и Тунис», — добавила менеджер «Нижегородского дома путешествий» Анастасия Скворцова.
В то же время востребованность направлений в ОАЭ снизилась, что связано с текущей политической ситуацией.