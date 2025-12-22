dikGAZETE: Путин предупредил Запад, что позиция России по Украине не изменилась

Президент России Владимир Путин на прямой линии сделал жесткое предупреждение Западу. Об этом написал журналист Фуад Сафаров в своей статье для турецкого издания dikGAZETE.

По словам журналиста, Путин, отвечая на вопросы, затронул много важных тем и по внутренней повестке, и по внешнеполитическим проблемам.

«Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта», — заявил Сафаров.

Путин подчеркнул, что позиция Москвы по урегулированию украинского кризиса не изменилась. Необходимо решить основные причины его возникновения, а также не забывать об условиях обеспечения нацбезопасности России.

Российский лидер отметил, что Запад пытается представить Москву врагом, желая скрыть собственные ошибки. Сафаров добавил, что страны Запада, провоцирующие Киев к продолжению конфликта, должны прислушаться к главному сигналу Путина, публично заявившего, что «позиция России не изменилась».

