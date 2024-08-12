В Турции раскрыли информацию о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией

Энгин Озер: Украина готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре

Украина готовится к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, предположительно, пройдут в середине декабря. Об этом рассказал РИА «Новости» турецкий аналитик Энгин Озер.

«После стамбульских переговоров во время конфликта никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок», — сказал он.

Аналитик напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Однако позже начал рассуждать о возможном приглашении страны на вторую так называемую мирную конференцию. Это, по мнению Озера, является очень важным знаком.

По его информации, в последние недели близкие к администрации президента Украины эксперты и журналисты готовят народ к референдуму и мирным переговорам.

«Переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря», — предположил аналитик.

При таком раскладе, добавил он, стороны смогут подписать мирное соглашение уже к новому году. Либо будет принято решение о заморозке конфликта, убежден он.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее назвал бессмысленными переговоры с российской стороной. Он отметил, что Украина не хочет уступать территории и не готова на новые минские соглашение.