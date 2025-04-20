В Турции призвали запретить подрывающие традиционные ценности сериалы

Депутат Арыкан: сериалы закладывают динамит под семейные ценности Турции

Luis Soto/Keystone Press Agency
Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Утренние шоу-программы и сценарии телесериалов наносят Турции удар по традиционным семейным ценностям. Об этом заявил турецкий депутат и председатель Партии счастья (Saadet) Махмут Арыкан, его процитировало издание Independent Türkçe.

«Мы хотим, чтобы такие программы были сняты с трансляции. Бороться с этим можно только одним способом — запретить», — подчеркнул парламентарий.

Он прокомментировал демографический вопрос в стране и призвал больше делать для защиты семей. По его словам, главной проблемой, помимо сериалов, является распространение среди молодежи алко- и наркозависимости, азартных игр и виртуальных ставок.

Рождаемость в республике также падает из-за того, что семьи не могут покрыть все расходы на детей.

«В результате рождаемость в Турции стремительно падает, а ее молодое население тает», — добавил Арыкан.

Ранее турецкий Центральный банк повысил ключевую ставку до 46% годовых. На такие меры регулятор пошел для борьбы с инфляцией.

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