Центральный банк Турции поднял ключевую ставку до 46%

Центральный банк Турции на очередном заседании неожиданно повысил ключевую ставку с 42,5% до 46% годовых. Об этом сообщил сайт регулятора.

Также турецкий ЦБ поднял ставку овернайт по кредитам с 46% до 49%, а ставку овернайт по депозитам — с 41% до 44,5%. По данным пресс-службы регулятора, если ситуация с инфляцией в стране будет ухудшаться, меры продолжат ужесточать.

Центробанк Турции проследит за последствиями и будет принимать дальнейшие решения, исходя из ситуации в экономике. Регулятор планирует создать денежно-кредитные и финансовые условия для снижения инфляции и достижения целевого показателя в 5% в среднесрочной перспективе

Повышение ключевой ставки оказалось неожиданностью для многих экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Ранее в Турции прошла волна протестов из-за задержания главного конкурента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана — мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Политика обвинили в коррупционных преступлениях и содействию терроризму.